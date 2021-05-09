Неделя-24. Эхо баткенского конфликта и новая Конституция Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал Конституцию Кыргызстана, принятую на референдуме 11 апреля. За обновленную редакцию Основного закона проголосовали 79,3 процента, против — 13,7 процента. Явка составила 36,6 процента.

После подписания Конституции Садыр Жапаров выступил с посланием к народу и обозначил главные проблемы Кыргызстана:

слабая экономика;

стагнация системы государственного управления;

деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа;

разобщенность общества;

зависимость Кыргызстана от внешних сил, в том числе различных центров влияния.

Кроме того, Садыр Жапаров обозначил приоритеты во внешней политике и рассказал о предполагаемых реформах в энергетической отрасли и сельском хозяйстве, милиции и судах, армии и экономике.

После послания последовал первый указ о преобразовании правительства в кабинет министров. Кадровых изменений он особо не претерпел. Зато появились две новые структуры — Министерство по продвижению и защите инвестиций и государственный комитет по экологии и климату. Вновь отдельными стали Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственная служба финансовой разведки.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Разрушенный Баткен

Фото 24.kg. Сгоревший пункт милиции

Кыргызстанцы и мировое сообщество продолжают следить за напряженной обстановкой в приграничных районах кыргызско-таджикской госграницы. По данным госорганов, так и по словам местных жителей, ситуация стабилизировалась. Но люди признаются, что последствия очередного конфликта тяжелые... Подробнее в репортаже «Власть нас не слышит: жители села Максат боятся и никому не верят».

Приграничный конфликт в Лейлекском районе Баткенской области оставил после себя десятки разрушенных домов, социальных объектов, административных зданий. Кыргызстанцы, живущие у самой линии госграницы с Таджикистаном, бежали после того, как военные сопредельного государства открыли минометный огонь. Журналист 24.kg отправился в школу имени Ленина в Баткене, где временно разместили эвакуированных из зоны конфликта. Подробнее — «Все еще страшно, но хочется домой. Как защищали родину безоружные баткенцы».

После трех дней изгнания жители Баткенского и Лейлекского районов вернулись домой, но увидели только руины. По последним данным, в кыргызских приграничных селах разрушены 120 домов. В некоторых селах две трети жителей остались в чем убежали — без денег, вещей и документов. 24.kg поговорило с баткенцами, в один миг потерявшими все — «Потерять все. Истории жителей сожженных баткенских сел».

Граница раздора

Фото 24.kg. Граница с Таджикистаном давно стала одной из болевых точек Кыргызстана

Общая протяженность линии государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном — 980 километров , из них около 400 километров до сих пор не делимитированы. Бывший секретарь Совбеза Алик Орозов считает, что завершить в скором времени процедуры определения границ с Таджикистаном не получится — «Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу».

В последние дни апреля 2021 года на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли мирные жители обеих стран. Сторонам еще предстоит подсчитать ущерб и, главное, решить, как жить дальше. 24.kg поинтересовалось у бывшего вице-премьер-министра по безопасности, правопорядку и вопросам границ Токона Мамытова, почему инцидент перерос в перестрелку и можно ли предотвратить подобное в будущем.

Первая сотня Жапарова

Фото 24.kg. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Сегодня ровно 100 дней с того момента, как Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. Небольшой срок, но за это время было столько событий, что хватит на целую летопись. 24.kg внимательно следит за работой нового главы государства. Подробнее — «100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова».

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана 28 января. За это время произошли не только политические изменения. Было и немало проблем, которые пришлось срочно решать новому главе государства. Редакция 24.kg рассказывает, какими конфликтами, скандалами и трагедиями запомнились последние три месяца — «100 дней Садыра Жапарова. Скандалы и трагедии, случившиеся после инаугурации».

Золотые интриги

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер рудника

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Что хотят изменить в Уголовном кодексе

В Кыргызстане обсуждают поправки в уголовное законодательство. Инициатором выступила Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях. 24.kg с юристами разбиралось в основных и самых важных поправках.

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Фото Юрия Кузьминых. Сотрудник МЧС прапорщик Нурбек Аильчинов

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Купить машину и не пожалеть об этом

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