Послание президента. Вооруженные силы Кыргызстана будут реформированы

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он рассказал о реформе, которая пройдет в Вооруженных силах страны.

По его словам, нужны серьезные изменения в Вооруженных силах, он назвал это реформой, которая включает в себя два основных направления.

Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях. Садыр Жапаров

Кыргызстан перейдет к созданию «народных дружинников». Эта система, по мнению главы государства, обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.