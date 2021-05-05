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Власть

Послание президента. Вооруженные силы Кыргызстана будут реформированы

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он рассказал о реформе, которая пройдет в Вооруженных силах страны.

По его словам, нужны серьезные изменения в Вооруженных силах, он назвал это реформой, которая включает в себя два основных направления.

Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

Садыр Жапаров

Кыргызстан перейдет к созданию «народных дружинников». Эта система, по мнению главы государства,  обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192954/
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