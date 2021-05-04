Ситуация на границе. Какая помощь нужна детям

Психоэмоциональному здоровью детей, ставших свидетелями приграничного конфликта, нанесен большой ущерб. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, сейчас эмоциональный фон пострадавших держится благодаря организованной помощи. «Многие помогают, отвлекают, поэтому последствия этих страшных событий на детях могут отразиться намного позже», — сказала Назгуль Турдубекова.

«Выпускники наших программ — 16-19-летние волонтеры продолжают работать с детьми, играть с ними, общаться, развлекать, поднимать настроение. Привлеченные взрослые психологи оказывают соответствующую помощь», — добавила она.

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Сейчас, по мнению правозащитников, самое главное — создать такие условия проживания, чтобы у людей исчез страх и появилось чувство безопасности. «Нужно создать жилищные условия. Пострадавшие не могут все время находиться в лагерях, школах, палатках. Это создает большой дискомфорт. Обязательно нужно воссоединить детей с родственниками, чтобы они были в одном пространстве», — отметила Назгуль Турдубекова.

Она подчеркнула необходимость защиты границ: «Чтобы больше не было перестрелок. Это важно для того, чтобы у пострадавших появилась уверенность в безопасности».

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.