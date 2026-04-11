Власть

В парламенте обсудили вопросы, связанные с усыновлением детей

В Жогорку Кенеше по инициативе депутата Махабат Мавляновой состоялось совещание по вопросам усыновления детей.

В мероприятии приняли участие депутат Бурул Аманова, представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства здравоохранения, мэрии Бишкека, реабилитационных центров для детей, а также родители, состоящие в очереди на усыновление.

В ходе встречи поднят ряд важных вопросов, связанных с работой портала, созданного для усыновления, а также с бюрократическими препятствиями при сборе документов. Участники отметили, что эти проблемы серьезно затрудняют процесс усыновления для родителей.

По итогам обсуждения предложено провести работу по интеграции данного портала с приложением «Тундук». Отмечалось, что этот шаг позволит упростить процесс и обеспечить прозрачность.

В своем выступлении Махабат Мавлянова подчеркнула, что каждый ребенок имеет право воспитываться в семье, а не в детском доме, и заявила, что будет держать этот вопрос под личным контролем. Также она отметила необходимость рассмотрения изменений на законодательном уровне для ускорения реформ в данной сфере.

В свою очередь нардеп Бурул Аманова указала на необходимость сокращения бюрократии в процессе усыновления и подчеркнула важность усиления координации между соответствующими государственными органами.
Материалы по теме
Правозащитница заявила о суициде школьника в Нарыне
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей
Безопасность детей: МВД просит не оставлять окна открытыми
В Бишкеке ребенка заметили в опасной близости к открытому окну
С 6 по 10 апреля в Таласской области пройдет бесплатный прием онкологов
Прием в первый класс. Родитель недоволен ограниченностью выбора школы
Раздавал детям конфеты с иглами. В Бишкеке задержали подозреваемого
Ассистенты детей с инвалидностью в Бишкеке не будут платить за проезд в автобусе
Анемия у детей: педиатр рассказала о причинах, симптомах и профилактике
Прием в первый класс. Фиктивную приписку к школам будут отслеживать
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
