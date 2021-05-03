В Бишкеке достаточно лекарств для лечения пострадавших из Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

Тем не менее 16 лечебных учреждений столицы собрали резервный запас медикаментов и изделий медназначения для передачи больницам на безвозмездной основе.

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«В перечень вошли антибиотики, инфузионные растворы, обезболивающие средства, хирургические перчатки, шовные материалы и другие медизделия», — отметили в Минздравсоцразвития.

В ведомстве добавили, что профильные стационары (хирургический, травматологический) Бишкека, согласно утвержденному годовому бюджету, на постоянной основе закупают и формируют необходимый запас медикаментов и изделий медназначения.

В Министерстве здравоохранения и соцразвития напомнили, что лечение всех пострадавших в результате военного столкновения — бесплатное.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.