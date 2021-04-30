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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Ни одна погранзастава Кыргызстана не захвачена — ГКНБ

Погранзаставы Кыргызстана не были захвачены. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

«Да, действительно, заставы были обстреляны, что-то разрушено, но ни одна не была захвачена. Наши пограничники захватили одну заставу Таджикистана. Просим не поддаваться на провокации. Один из БТР соседней страны был уничтожен, военнослужащие, находящиеся там, скрылись», — сказали в ведомстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192331/
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