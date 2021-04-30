Ситуация на границе. Работники мэрии Оша перечислят часть зарплаты баткенцам

Работники мэрии Оша перечислят однодневную зарплату жителям Баткенской области, которым пришлось эвакуироваться из зоны конфликта. Об этом сообщил мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов.

По его словам, завтра будет рассмотрен вопрос о выделении 300 тысяч сомов на специально открытый для баткенцев счет.

«Кроме того, сотрудники муниципалитета, его подразделений перечислят однодневную зарплату. Мы никого не заставляем, но те, у кого есть такая возможность, могут это сделать. Будет создана специальная комиссия по распределению средств. Мы надеемся, что обе стороны придут к единому решению мирным путем», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.