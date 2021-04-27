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Общество

Госстрах произвел выплаты кыргызстанцам на 42 миллиона сомов

С начала деятельности Государственной страховой организации выплаты получили около 540 кыргызстанцев, чьи дома пострадали при пожаре или стихийных бедствиях. Об этом 24.kg сообщили в ГСО.

По их данным, общая сумма выплат составила примерно 42 миллиона сомов.

Сейчас под ответственностью госкомпании находится около 75 тысяч объектов, или примерно 8 процентов от всего жилого фонда страны.

Стоимость полиса в сельской местности составляет 600 сомов в год, городской — 1,2 тысячи сомов.

При наступлении страхового случая клиент должен уведомить агентов Госстраха в течение пяти календарных дней. Сотрудники ГСО выедут на место, составят акт и назначат экспертизу для установления причины происшествия.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в КР в 2015 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191689/
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