Общество

В Бишкеке восьми потерявшим жилье семьям выплатили по 1 миллиону сомов страховки

В мэрии Бишкека состоялась встреча с жителями, получившими компенсации за утраченное жилье по линии государственного страхования.

По его словам, сегодня восьми гражданам выплатили по 1 миллиону сомов в качестве страхового возмещения за утраченное жилье.

Читайте по теме
В Кыргызстане за год выплачено 147 миллионов сомов страховых компенсаций

«По Бишкеку мы достигли показателя в 25 процентов охвата страхованием. Эту долю нужно повышать, потому что беда приходит внезапно. Поэтому пользуясь случаем, обращаемся ко всем жителям: страхуйте ваши дома, автомобили и иное имущество», — сообщили представители ОАО «Государственная страховая организация».

В Госстрахе отметили, что государственное страхование остается единственным инструментом, позволяющим оперативно возмещать ущерб гражданам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.
