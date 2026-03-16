Снизить порог выплат по страхованию жилья при ЧС планируют в Кыргызстане

В Кыргызстане готовятся изменения в закон об обязательном страховании жилых домов. Законопроект рассматривают во втором чтении в Жогорку Кенеше. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной страховой организации Бактыгул Абдыжалиев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, одним из ключевых изменений станет снижение порога силы землетрясения, при котором страховой случай будут считать наступившим. Ранее выплаты предусматривались при землетрясениях силой от 6 баллов, теперь предлагают снизить показатель до 5 баллов.

Кроме того, в законопроекте предлагают изменить критерии, связанные со скоростью ветра. Если ранее страховой случай фиксировался при скорости ветра 25 метров в секунду, теперь порог планируют снизить до 20 метров в секунду.

Изменения коснутся условий признания страхового случая при граде. Ранее учитывался размер градин не менее 2 сантиметров, однако в новой редакции предлагают отказаться от критерия. Если град повредит или накроет жилой дом, будет создаваться комиссия, которая зафиксирует ущерб и примет решение о признании страхового случая.
