Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести до пяти баллов

Обязательное страхование жилья в Кыргызстане будет покрывать ущерб при землетрясениях мощностью от пяти баллов. Таким образом, порог выплат планируют снизить на один балл, ранее компенсации выплачивались только при толчках от шести баллов. Соответствующие изменения в законодательство сегодня на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша представила заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова.

По словам замминистра, данная инициатива направлена на усиление социальной защиты граждан.

В некоторых случаях землетрясения средней силы могут нанести серьезный ущерб.

Беназир Нурланова

Законопроект вносит правки в Гражданский кодекс и Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».

По итогам обсуждения депутаты профильного комитета поддержали изменения в первом чтении.
