Страхование жилья. Куда обратиться за полисом и какие документы нужны

Спустя 10 лет многие граждане в Кыргызстане до сих пор не знают, куда обращаться за полисом страхования жилья и какие документы предоставить. Об этом заявили в эфире «Биринчи радио».

Отметим, что Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» приняли в КР в 2015 году, начал он действовать в 2016-м.

Директор департамента страхования и перестрахования «Государственной страховой организации» Актан Турумбеков признал, что такие вопросы граждан удивляют, и связал это с нехваткой информации.

В Бишкеке для страхования жилья можно обратиться по адресу: улица Московская, 71. При себе иметь технический паспорт дома и общегражданский паспорт.

«Страхованию подлежит только официально зарегистрированное жилье, поэтому нужен техпаспорт. Если жилье не успели зарегистрировать или оно не подлежит регистрации, поскольку построено с нарушениями, на незаконных местах или участках, подверженных стихийным бедствиям и экстремальным ситуациям, то такое жилье не страхуется», — подчеркнул Актан Турумбеков.

Он добавил, что при страховании жилья присутствие владельца дома не обязательно. Вместо него может прийти другой человек, но он должен при себе иметь удостоверение личности.

Филиалы Госстраха есть в каждом областном и районном центре. Местные органы власти тесно сотрудничают с организацией и предоставляют информацию.

Организованы в ГСО и мобильные группы, которые при необходимости могут выехать в отдаленные населенные пункты для составления договоров страхования. Выезд бесплатный.

Кроме того, застраховать жилье можно онлайн посредством мобильных приложений.

Полис в сельской местности обходится в 600 сомов в год, в городской — в 1,2 тысячи. В случае стихийного бедствия владельцы жилья могут получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона сомов в городе.