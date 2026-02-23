17:41
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Страхование жилья в Кыргызстане: тарифы пока остаются социальными

Члены парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрели поправки в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».

Согласно документу, разработанному кабмином, страховой пул станет юридическим лицом и будет формировать средства за счет части страховых премий.

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров отметил, что это новшество поможет в выплате ущерба при крупных стихийных бедствиях. По его словам, создание страхового пула было предусмотрено и раньше, но эта норма не работала.

Также законопроектом снижаются показатели ряда стихийных бедствий, при которых гражданам полагается выплата страховки.

  • Землетрясение: порог снижен с 6 до 5 баллов.
  • Сильный ветер: порог снижен с 25 метров в секунду до 20 метров в секунду.
  • Сильный снегопад: порог снижен с 200 до 150 миллиметров.
  • Град: убрано требование к размеру (раньше было от 20 миллиметров).
  • Оползни и камнепады объединены в общую категорию «массивные движения грунта».

Марат Пирназаров отметил, что сейчас граждане платят за страхование своего жилья 600 сомов в год в селах и 1 тысячу 200 сомов — в городах. При этом в случае стихийного бедствия они получают лишь до 500 тысяч сомов и до 1 миллиона сомов соответственно.

Читайте по теме
В Кыргызстане застраховано менее 30 процентов жилого фонда

«Есть индивидуальный тариф, гражданин платит 0,3 процента от стоимости жилья. Например, если дом стоит 50 миллионов сомов, то он платит 150 тысяч сомов в год и получает полную стоимость дома в случае бедствия. Размер базовых тарифов составляет 0,12 процента. По расчетам экспертов, этот показатель должен быть не меньше 0,26 процента. Но мы на сегодня не идем на повышение, потому что некоторые граждане даже 600 сомов считают слишком высоким тарифом. Мы пока оставляем социальные тарифы, но они не позволят выплатить ущерб в случае крупных бедствий, как, например, землетрясение в Турции», — сказал чиновник.

Марат Пирназаров добавил, что именно поэтому вводится страховой пул, который поможет выплатить ущерб гражданам в случае масштабных стихийных бедствий.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363187/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут общий страховой пул для защиты жилья
Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести до пяти баллов
Более 127 миллионов сомов страховых выплат получили кыргызстанцы
Более 108 миллионов сомов выплатил Кыргызгосстрах пострадавшим гражданам
ФАО подсчитала ущерб глобальному сельскому хозяйству от стихийных бедствий
В Кыргызстане застраховано менее 30 процентов жилого фонда
Кто может в Кыргызстане бесплатно застраховать свое жилье?
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Финнадзор предлагает создать страховой пул для обеспечения выплат при ЧС
Порог интенсивности землетрясения для страховых выплат снизят до 5 баллов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;Февраля! Дарим минус 23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 Февраля! Дарим минус 23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
23 февраля, понедельник
17:40
Около 5 миллионов сомов выделит ГУВД Бишкека на громкоговорители для машин Около 5 миллионов сомов выделит ГУВД Бишкека на громког...
17:35
KFC. Повод быть вместе
17:21
Экс-депутат ЖК Кундузбек Сулайманов объяснил досрочный отказ от мандата
17:20
Страхование жилья в Кыргызстане: тарифы пока остаются социальными
16:56
Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента