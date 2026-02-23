Страхование жилья в Кыргызстане: тарифы пока остаются социальными

Члены парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрели поправки в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».

Согласно документу, разработанному кабмином, страховой пул станет юридическим лицом и будет формировать средства за счет части страховых премий.

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров отметил, что это новшество поможет в выплате ущерба при крупных стихийных бедствиях. По его словам, создание страхового пула было предусмотрено и раньше, но эта норма не работала.

Также законопроектом снижаются показатели ряда стихийных бедствий, при которых гражданам полагается выплата страховки.

Землетрясение: порог снижен с 6 до 5 баллов.

Сильный ветер: порог снижен с 25 метров в секунду до 20 метров в секунду.

Сильный снегопад: порог снижен с 200 до 150 миллиметров.

Град: убрано требование к размеру (раньше было от 20 миллиметров).

Оползни и камнепады объединены в общую категорию «массивные движения грунта».

Марат Пирназаров отметил, что сейчас граждане платят за страхование своего жилья 600 сомов в год в селах и 1 тысячу 200 сомов — в городах. При этом в случае стихийного бедствия они получают лишь до 500 тысяч сомов и до 1 миллиона сомов соответственно.

«Есть индивидуальный тариф, гражданин платит 0,3 процента от стоимости жилья. Например, если дом стоит 50 миллионов сомов, то он платит 150 тысяч сомов в год и получает полную стоимость дома в случае бедствия. Размер базовых тарифов составляет 0,12 процента. По расчетам экспертов, этот показатель должен быть не меньше 0,26 процента. Но мы на сегодня не идем на повышение, потому что некоторые граждане даже 600 сомов считают слишком высоким тарифом. Мы пока оставляем социальные тарифы, но они не позволят выплатить ущерб в случае крупных бедствий, как, например, землетрясение в Турции», — сказал чиновник.

Марат Пирназаров добавил, что именно поэтому вводится страховой пул, который поможет выплатить ущерб гражданам в случае масштабных стихийных бедствий.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении.