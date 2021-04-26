В Бишкеке и Чуйской области начали работать мобильные бригады по иммунизации. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

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По его данным, они будут вакцинировать население как по календарю профилактических прививок, так и от COVID-19. Всего в течение недели по республике будет работать 65 мобильных бригад.

В ведомстве отметили, что всего по республике от COVID-19 вакцинировали 16 тысяч 653 человека, в том числе второй дозой — 389.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. 22 марта в страну поступила первая партия вакцины «Спутник V» в 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз. В рамках механизма Кыргызстан ожидает в мае-июне поставку 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.