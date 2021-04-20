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Общество
Сюжет: COVID-19

В Минздраве не комментируют случаи отравления иссык-кульским корнем

Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, внедривший ранее метод лечения отваром аконита, не отвечает на телефонные звонки. А его заместитель Жалалидин Рахматулаев заявил 24.kg, что «был на улице и не в курсе». Он пообещал связаться с лечебным управлением. На вопрос, понесет ли Минздрав ответственность за пострадавших, чиновник не ответил.

В Бишкеке официально уже зарегистрировано три случая отравления иссык-кульским корнем.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190856/
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