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Общество
Сюжет: COVID-19

Жалко людей. Блогер Илья Варламов о настойке иссык-кульского корня

Известный российский блогер Илья Варламов прокомментировал в своем выпуске «Че Происходит» ситуацию с иссык-кульским корнем.

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Он рассказал, что этот корень опасен как для человека, так и для животных — им даже травят мух и тараканов.

«Но президента Кыргызстана, похоже, это не смущает. Он утверждает, что с помощью иссык-кульского корня коронавирус на начальной стадии можно вылечить за пару дней. Причем глава Минздрава (Алымкадыр Бейшеналиев) не отрицает, что от одного глотка настойки человек может просто умереть. Но с другой стороны, мертвый не болеет коронавирусом, можно поправить статистику».

В Средней Азии завелась своя Танзания с такими же интересными правителями. Здесь жалко людей, непонятно, сколько умрут, употребляя яд. Вообще странно, когда президент и глава Минздрава советуют применять непроверенные лекарства.

Илья Варламов

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190745/
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