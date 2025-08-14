19:28
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Происшествия

Известного блогера Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии

Известного блогера Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках и иноагентстве. Приговор вынес Мещанский суд Москвы, сообщает прокуратура столицы России.

Его обвиняли в распространении фейков о российской армии за высказывания об обстрелах жилых домов в Кривом Роге и Одессе, а также в отказе указывать в публикациях статус «иноагента».

Суд приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии общего режима, а также назначил блогеру штраф — 99,5 миллиона рублей.

Илья Варламов не живет в России с февраля 2022 года. В РФ блогера заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Также суд в Москве наложил арест на его счета.

Илья Варламов неоднократно посещал Кыргызстан и выпустил несколько роликов о республике. Первый раз он прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. Через некоторое время блогер выпустил репортаж из Бишкека. Он вновь посетил КР в июле 2021-го. В той поездке отдал предпочтение изучению юга республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339683/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова
Илье Варламову не нравится, как в Кыргызстане относятся к птицам и Иссык-Кулю
Страна свободы. Илья Варламов опубликовал новый репортаж о Кыргызстане
Российский блогер Илья Варламов перечислил плюсы и минусы Кыргызстана
Блогер Илья Варламов поселится на Иссык-Куле и рассказал, при каких условиях
Все отели и хостелы в Бишкеке заняты русскими беженцами — Илья Варламов
Российский блогер и урбанист Илья Варламов вновь прилетел в Бишкек
Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Российский блогер Илья Варламов признался в любви к Кыргызстану
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Спецслужбы России и&nbsp;Узбекистана задержали в&nbsp;Москве вербовщиков мигрантов Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
19:22
Англичан просят удалить электронные письма, чтобы экономить воду во время засухи Англичан просят удалить электронные письма, чтобы эконо...
19:05
Царикаев рассказал о выявленных пропусках-вездеходах для большегрузов в Бишкеке
18:59
Президент подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике»
18:53
В Египте в ДТП с автобусом пострадали туристы из России, Украины и Кыргызстана
18:30
15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет