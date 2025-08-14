Известного блогера Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии

Известного блогера Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках и иноагентстве. Приговор вынес Мещанский суд Москвы, сообщает прокуратура столицы России.

Его обвиняли в распространении фейков о российской армии за высказывания об обстрелах жилых домов в Кривом Роге и Одессе, а также в отказе указывать в публикациях статус «иноагента».

Суд приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии общего режима, а также назначил блогеру штраф — 99,5 миллиона рублей.

Илья Варламов не живет в России с февраля 2022 года. В РФ блогера заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Также суд в Москве наложил арест на его счета.

Илья Варламов неоднократно посещал Кыргызстан и выпустил несколько роликов о республике. Первый раз он прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. Через некоторое время блогер выпустил репортаж из Бишкека. Он вновь посетил КР в июле 2021-го. В той поездке отдал предпочтение изучению юга республики.