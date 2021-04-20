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Общество
Сюжет: COVID-19

Почти 90 процентов читателей 24.kg не готовы лечиться иссык-кульским корнем

Большинство читателей 24.kg не готовы лечиться от коронавируса иссык-кульским корнем. Таковы результаты опроса.

Всего в опросе приняли участие более 5 тысяч читателей. Почти 90 процентов, или 4 тысячи 849 человек на вопрос «Готовы ли вы лечиться от коронавируса иссык-кульским корнем», ответили отрицательно. Только 580 читателей согласны на метод лечения, который не прошел клинические испытания.

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Фото скриншот. Итоги опроса

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. По его словам, сейчас это практикуется в Республиканской клинической инфекционной больнице, Нацгоспитале, а также в больницах Токмака и Оша.

В Кыргызстане эта информация вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Вчера публикация из соцсетей исчезла. В администрации Facebook сообщили, что пост удален по их инициативе. Пресс-служба президента Садыра Жапарова утверждает, что публикацию удалил сам глава государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190723/
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