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Общество
Сюжет: COVID-19

Иссык-кульский корень. Прокуратура рассматривает заявление на главу Минздрава

Заявление на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева рассматривают в прокуратуре. Об этом 24.kg заявили в пресс-службе надзорного органа.

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Подробностей в ведомстве не сообщили.

Активистка Умай Арыкова написала заявление на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева в прокуратуру 16 апреля. Она просит соответствующие органы дать юридическую и правовую оценку действиям министра, которые подпадают под статью «Умышленное причинение вреда здоровью».

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако сегодня в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее, об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Сегодня также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190706/
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