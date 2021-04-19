Лечение иссык-кульским корнем. Facebook удалил пост президента Садыра Жапарова

Facebook удалил пост президента Садыра Жапарова, в котором он предложил зараженным коронавирусом лечиться ядовитым растением (иссык-кульским корнем) и заявил, что это уникальный метод, разработанный отечественными докторами. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой пресс-службу социальной сети в электронном письме.

«Мы удалили этот пост. Причина в том, что мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям, распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», — подчеркнули в пресс-службе Facebook.

Отметим, что этот же пост исчез и из Instagram. В пресс-службе президента по-прежнему не дают никаких комментариев по этому поводу.

Сегодня также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.