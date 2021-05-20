Госагентство антимонопольного регулирования отказало в удовлетворении заявления юристов Центра Медиа Развития в привлечении к ответственности редакции телеканала «Ала-Тоо 24» ОТРК за рекламу ядовитого вещества на основе иссык-кульского корня (аконита). Об этом сообщили в организации.

Репортаж журналистов телеканала не является рекламой и, соответственно, не нарушает Закон «О рекламе». Госагентство антимонопольного регулирования

Чиновники считают, что наказывать руководство телеканала нет смысла, потому что аналогичный репортаж показали и другие СМИ. Установлено также, что настойка ядовитого корня как товар на рынке не продается.

Напомним, что юристы просили привлечь к ответственности редакцию телеканала «Ала-Тоо 24» ОТРК за рекламу ядовитого вещества (аконита).

17 апреля в эфире канала «Ала-Тоо 24», входящего в телесемейство Общественной телерадиокорпорации, в выпуске новостей показали сюжет о настойке корня ядовитого растения — аконита джунгарского, в народе называемого иссык-кульским корнем. Растение возглавляет список ядовитых растительных препаратов ВОЗ. Неправильное его употребление может привести к смерти человека.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-коференции выпил отвар иссык-кульского корня в прямом эфире. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, как я пью, как мы его варим», — сказал он.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.