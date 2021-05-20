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Общество

Сюжет о лечении аконитом на ОТРК. Наказывать телеканал не будут — рекламы нет

Госагентство антимонопольного регулирования отказало в удовлетворении заявления юристов Центра Медиа Развития в привлечении к ответственности редакции телеканала «Ала-Тоо 24» ОТРК за рекламу ядовитого вещества на основе иссык-кульского корня (аконита). Об этом сообщили в организации.

Чиновники считают, что наказывать руководство телеканала нет смысла, потому что аналогичный репортаж показали и другие СМИ. Установлено также, что настойка ядовитого корня как товар на рынке не продается.

Репортаж журналистов телеканала не является рекламой и, соответственно, не нарушает Закон «О рекламе».

Госагентство антимонопольного регулирования

Напомним, что юристы просили привлечь к ответственности редакцию телеканала «Ала-Тоо 24» ОТРК за рекламу ядовитого вещества (аконита).

17 апреля в эфире канала «Ала-Тоо 24», входящего в телесемейство Общественной телерадиокорпорации, в выпуске новостей показали сюжет о настойке корня ядовитого растения — аконита джунгарского, в народе называемого иссык-кульским корнем. Растение возглавляет список ядовитых растительных препаратов ВОЗ. Неправильное его употребление может привести к смерти человека.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-коференции выпил отвар иссык-кульского корня в прямом эфире.  «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, как я пью, как мы его варим», — сказал он.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194644/
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