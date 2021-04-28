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Власть
Сюжет: COVID-19

Не надо плести интриги. Депутат вступился за министра здравоохранения

Сегодня на заседании парламента депутат Камчыбек Жолдошбаев попросил коллег не критиковать министра здравоохранения.

Алымкадыр Бейшеналиев внес большой вклад в развитие медицины.

Камчыбек Жолдошбаев

«Он много чего хорошего сделал во время пандемии коронавируса. Он ездил в Россию, Китай, Турцию. Прекратите интриги», — заявил депутат.

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Он призвал коллег оставить чиновника в покое. «Никто не говорил, чтобы люди пили иссык-кульский корень. Это народное средство применяется со времен Манаса и Каныкей. Люди пили, и их здоровье улучшалось. Я не вижу ничего плохого в действиях министра. Уважаемый торага, объясните это другим», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

Напомним, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

На сегодня трое из четверых отравившихся уже выписаны из больниц домой.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191793/
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