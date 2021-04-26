13:27
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом

Президент Садыр Жапаров не собирался рассказывать о лечении иссык-кульским корнем. Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек опровергла информацию министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

По ее словам, она впервые услышала об этом от руководителя профильного ведомства. «Это какие-то фантазии. Президент не собирался выступать сегодня. В его графике этого нет», — отметила Галина Байтерек.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

В аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191506/
просмотров: 2396
Версия для печати
Материалы по теме
Алымкадыр Бейшеналиев: Сегодня Садыр Жапаров сам расскажет о лечении аконитом
Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса
Аконит, борщевик, паслен. Топ-10 самых опасных растений в Кыргызстане
Привлечь к ответственности руководство ОТРК за рекламу аконита требуют юристы
Пресс-секретарь президента не комментирует отравление четырех человек аконитом
Настойку аконита 400 человек принимали добровольно, заявил генпрокурор
Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль
Депутат предлагает проверить Минздрав, который рекламирует опасный аконит
Отравившиеся пили не наш отвар. Глава Минздрава не берет на себя ответственность
В больницу поступил еще один пациент, отравившийся иссык-кульским корнем
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Адинай Марипова назначена помощником президента на&nbsp;общественных началах Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
13:22
Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Налоговой службы Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Нало...
13:18
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
13:17
Когда делать прививку от коронавируса, если есть антитела: ответ специалиста
13:14
Генпрокурор заявил о возможном создании следственного департамента
13:06
В Чолпон-Ате прошел Кубок Азиатского Барса по тхэквон-до ITF