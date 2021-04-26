Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом

Президент Садыр Жапаров не собирался рассказывать о лечении иссык-кульским корнем. Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек опровергла информацию министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

По ее словам, она впервые услышала об этом от руководителя профильного ведомства. «Это какие-то фантазии. Президент не собирался выступать сегодня. В его графике этого нет», — отметила Галина Байтерек.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

В аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.