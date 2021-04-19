Клуб генералов Кыргызстана выступил за ужесточение наказания за ала качуу

Председатель ОО «Клуб генералов Кыргызской Республики» генерал-майор МВД и ветеран службы Садырбек Дубанаев призвал приравнять статью «похищение девушек с целью вступления в брак» со статьей Уголовного кодекса «Похищение человека» и ужесточить наказание за это преступление. Об этом говорится в его официальном обращении. Он также поделился своим видением, как прекратить порочную практику похищения девушек.

Фото пресс-службы МВД. Генерал-майор МВД Садырбек Дубанаев

«Убийства Бурулай Турдаалы кызы и Айзады Канатбековой еще раз обнажили проблему нашего общества — похищение девушек для вступления в брак, насилие над ними. Наше общественное объединение приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших девушек, разделяет боль утраты! То, что случилось с нашими девочками, это не только трагедия и боль их семей, это трагедия и боль всего общества и государства», — говорит председатель ОО «Клуб генералов Кыргызской Республики» Садырбек Дубанаев.

По его словам, ветераны правоохранительных органов разделяют возмущение общественности и также требуют наказать виновных по всей строгости закона.

«Конечно, вина в том, что не уберегли наших девочек, лежит и на сотрудниках милиции, которые не отнеслись должным образом к сообщению о похищении Айзады Канатбековой, не приняли всех исчерпывающих мер по установлению ее местонахождения и освобождению из лап насильника.

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За это халатное отношение к своим служебным обязанностям приказом главы МВД уже понесли наказание сотрудники, прямо или косвенно имеющие отношение к произошедшему. Конечно, на первый взгляд наказания должностных лиц МВД были достаточно суровыми, но и инцидент крайне вопиющий — вызвал широкий общественный резонанс, ударил по имиджу всего Министерства внутренних дел», — считает он.

Для недопущения подобных случаев впредь, по мнению ветерана службы, уже сейчас необходимо предпринять комплекс системных государственных и общественных профилактических мер.

Необходимо глубоко укоренить в сознании общества, что ала качуу — это тягчайшее преступление, и это нужно внедрять в сознание нашей молодежи начиная с детского сада. Это постыдный обычай, который нужно оставить в историческом прошлом. Садырбек Дубанаев

Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, должны понять и усвоить, что похищение с целью вступления в брак и похищение человека — это тождественные вещи, тягчайшие преступления, и при сообщении о таких случаях необходимо не поздравлять и подбадривать родителей похищенных девушек словами «ждите сватов», а сразу же действовать, принимать комплекс мер оперативно-разыскного характера для установления местонахождения похищенной девушки и возвращения ее родителям живой и невредимой.

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Он также считает, что охранные ордера нужно выдавать как женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия, так и женщинам, страдающим от назойливого внимания мужчин, пытающихся любыми способами принудить их к вступлению в брак.

«Почему Айзада пыталась бежать в Турцию от назойливого ухажера? Потому что не было других законных путей защититься от него. Выдача охранного ордера девушкам, находящимся в опасности, и наказание по Кодексу о проступках и Уголовному кодексу остудит пыл таких парней», — считает Садырбек Дубанаев.

В конце своего обращения от также высказался в поддержку инициативы вице-премьер министра Артема Новикова, который предлагает уравнять такой вид преступления, как похищение девушек с целью вступления в брак, со статьей Уголовного кодекса «Похищение человека». Не должно быть разницы — похищают ребенка, бизнесмена или девушку путем ала качуу. Санкция за эти преступления должна быть строгой и идти минимум по третьей категории (лишением свободы от 7,5 года).

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.