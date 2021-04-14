Убийство Айзады. Юристы назвали пояснения милиции неубедительными и неуместными

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали заявление ГУВД, в котором правоохранители пытались объяснить, почему не предотвратили убийство Айзады Канатбековой.

Эксперты считают, что пояснения милиции неубедительны и неуместны. «Заявление сотрудников ГУВД Бишкека о проблемах в законодательстве в качестве объяснения причин случившейся трагедии вместо признания собственных ошибок совершенно неуместно. Использование ужасных последствий совершенного преступления для продвижения ведомственных интересов МВД и расширения полномочий правоохранительных органов — недопустимое нарушение этических и морально-нравственных правил поведения», — подчеркнули они.

В «Адилете» отметили, что по итогам исследования материалов в СМИ можно прийти к выводу: проблема несвоевременного пресечения похищения Айзады Канатбековой не связана с положениями нового Уголовно-процессуального кодекса.

По их словам, другие обстоятельства послужили причиной неэффективных и несвоевременных действий сотрудников ОВД.

В первую очередь это благосклонное, недостаточно серьезное отношение сотрудников ОВД к похищению с целью вступления в брак. Это фактически означает ненадлежащее выполнение прямых обязанностей. Этот факт, по мнению юристов, был официально подтвержден решением МВД об освобождении от должностей целого ряда сотрудников ОВД.

«Но эти милиционеры не были уволены со службы в правоохранительных органах, а лишь освобождены от занимаемых должностей. Из этого следует, что они смогут в будущем занимать должности в структурах МВД, в том числе и руководящие», — сказали они.

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Всего по итогам служебного расследования наказаны 44 сотрудника ОВД. В «Адилете» заметили, что это дает основания полагать о наличии серьезных проблем в организации почти всех служб, входящих в структуру ОВД, либо об использовании ситуации для избавления от неугодных сотрудников.

Эксперты также назвали вероятной причиной нерасторопности милиции и то, что значительная часть сотрудников и ресурсов МВД была задействована в обеспечении правопорядка на местных выборах и референдуме, что негативно отразилось на своевременном раскрытии и пресечении преступлений.

«Сказались также чрезвычайно высокая нагрузка и тяжелые условия работы у сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Проблемы в организации эффективных и оперативных механизмов взаимодействия между различными службами ОВД, а также государственными органами, в частности, правоохранительными, прокуратурой и судом», — пояснили они.

По мнению правозащитников, проблема слабой эффективности едва ли может быть решена исключительно дисциплинарными наказаниями. Необходимо провести объективный анализ.

«Мы уверены, что в системе органов внутренних дел, как в целом в правоохранительных структурах, прокуратуре и судах, работает большое число настоящих профессионалов своего дела, которые обладают необходимым опытом и навыками для качественного выполнения своих обязанностей. Для повышения уровня безопасности в Кыргызстане соответствующим должностным лицам на самом высоком уровне необходимо работать над улучшением условий их труда. И постоянно обучать кадровый состав, в том числе по вопросам правильного толкования и применения действующих Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов», — заключили в «Адилете».

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.