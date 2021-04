Афиша Бишкека на неделю: два фестиваля и выставка современного искусства

20-23 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

19-23 апреля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

20 апреля. Выставка «Шөкүлө»

В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

21 апреля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

21-25 апреля. Международный фестиваль оперного искусства

К 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Булата Минжылкиева. В программе оперы «Аида» и «Князь Игорь», а также гала-концерт с участием звезд Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

22 апреля . Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

22-23 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

23 апреля. Выставка «ШART»

«ШАRT» — трансформация смыслов в новых условиях жизни. Выставка «многоликого» творчества популярных современных художников Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 18.00 (открытие).

23 апреля. Перфоманс-спектакль «Моя Нобелевская речь»

Зрителям предлагается засвидетельствовать вручение престижной премии автору и исполнителю в одном лице и послушать истории и размышления о его нелегком пути. Они также узнают незамысловатые черты тех или иных artist that live with us (которые живут среди нас) и припомнят исторический фон, в котором разворачивается наша театр-жизнь, а мы в ней оказываемся актерами.

«Мастерская 705», 19.00.

23-24 апреля. XVI Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Заявки на участие подали группы из Австрии, Израиля, Испании, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В программе также мастер-классы и «визит-тур» для молодых музыкантов из Чуйской и Иссык-Кульской областей. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.