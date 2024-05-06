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Общество

«Бессмертный полк» в КР. Координаторы официальных бумаг о запрете не получали

Координаторы акции «Бессмертный полк» в Кыргызстане официальных бумаг о запрете шествия не получали. Об этом говорится на официальной странице акции в Facebook.

Они просят органы, принимающие решения, дать разъяснения по ситуации с «Бессмертным полком» в Кыргызстане.

«Официальных бумаг о запрете акции координаторы не получали. У нас нет никакой информации, кроме пресс-релиза, который без предварительного уведомления распространило МВД 1 мая. Просим разъяснить: если акция запрещена, то на какие города распространяется этот запрет. И по возможности указать внятные причины запрета. Люди ждут ответа и хотят почтить память своих героев в День Победы», — говорится в заявлении.

Отметим, что в своем релизе МВД указало, что «мероприятие отменили в целях обеспечения общественного порядка и безопасности».

Фото на главной: 24.kg — шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке, 9 мая 2022 года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293330/
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