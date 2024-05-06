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Происшествия

В Джалал-Абадской области сошел оползень. Один дом находится под угрозой

В Джалал-Абадской области сошел оползень. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, поступила информация об оползне в селе Чкалов Арстанбапского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

На месте работает оперативная группа. 

Установлено, что сошел оползень объемом 7 тысяч кубометров земляной массы, один жилой дом находится под угрозой.

Из-за угрозы оползня семья переселена в безопасное место.

Кроме того, обнаружено, что около отрыва оползня наблюдаются трещины на поверхности длиной 20-25 сантиметров.

Напомним, в Базар-Коргонском районе 98 семей проживают в опасных зонах, где возможны движения оползней. Из них девять расположены в этом селе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293318/
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