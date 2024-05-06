Патроны и ружье изъяли у браконьера на Иссык-Куле

В Тонском районе задержан 46-летний местный житель, подозреваемый в браконьерстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

«Сотрудникам туристическо-экологической милиции поступила информация о том, что в сыртовой зоне Тонского района местный житель занимается незаконной охотой. Возбуждено дело по статье «Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР. Установлена личность подозреваемого, им оказался 46-летний житель села Арчалы», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого, где изъяли 40 штук патронов 7,62×39 калибра, 40 патронов 7,62×54 калибра, 50 патронов 5,6 калибра (мелкашка), ружье неизвестной марки и спрятанное в шкафу мясо неизвестного животного. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.