Денег на операцию не собираем. Родственники избитой девочки сделали заявление

Родственники 3-летней девочки, которую избивал отчим, не собирают денег на лечение и операцию. Они сделали видеообращение, которое опубликовала правозащитница Назгуль Турдубекова.

На видео тетя девочки Анжела Мамедова уверяет, что они не ведут сборов на лечение и проведение операции девочке.

«Это все мошенники. Не верьте им. Они хотят нажиться на нашей ситуации. Да, ребенку нужно делать операцию, но мы еще не знаем, сколько она будет стоить. Возможно, она вообще будет бесплатной. Но даже если и платно, то у нас есть возможность содержать ребенка», — заявила Мамедова.

Напомним, что в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержан отчим. Позже его водворили в СИЗО.

Родственники 3-летней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки были обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков по всему телу. Отец девочки намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.