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Общество
Сюжет: Полезные советы

Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок

В последнее время в Кыргызстане набирает популярность пеший туризм. Благо, у нас есть куда сходить. Одно из главных направлений пешего туризма — походы на горные вершины. Для этого необязательно быть профессиональным или опытным альпинистом. Достаточно иметь удобную обувь, палки для трекинга и огромное желание покорить вершину.

Редакция 24.kg подобрала топ-5 пиков вблизи Бишкека, на которые можно сходить самостоятельно без особого снаряжения и специальной подготовки.

Пик Бешалчалуу-Таш

Высота 3 тысячи 305 метров над уровнем моря.


Если вы никогда не ходили по горным трекам и не имеете большого опыта, то лучшее начать с пика Бешалчалуу-Таш. Он находится в 15 километрах от села Чункурчак. Добраться до него не так просто, двигаться от села придется в основном по бездорожью. Но оно того стоит: тропа через лес выходит на перевал Чичар, где открываются невероятные виды на Аламединское ущелье. На самой вершине есть шансы оказаться в буквальном смысле над облаками.

Пик Зеленковой

Высота 3 тысячи 801 метр над уровнем моря.


Неспроста вершина названа в честь женщины, ее красота манит издалека. К тому же, как отмечают бывалые, на горе переменчивая погода (может резко пойти снег с дождем, либо обрушиться шквальный ветер под палящим солнцем), прямо как настроение женщины.

Завораживающий вид на величественную гору открывается с пика Бешалчалуу-Таш, через который и лежит основная тропа на вершину. Зачастую опытные туристы за один поход покоряют сразу два пика. Но именно Зеленкова дает почувствовать себя настоящим альпинистом: на последних рубежах перед пиком скальный участок с мелкой осыпью — тут нужно быть предельно внимательным, чтобы соскользнувшие камни из-под ног не задели идущих сзади путешественников.

Пик Комсомолец

Высота 4 тысячи 170 метров над уровнем моря.


Он чуть выше и сложнее предыдущих пиков, но зато более популярный среди любителей пешего туризма. Это своего рода отправная точка начинающих альпинистов и желающих проверить себя.
Пик Комсомолец находится в 7,5 километра от альплагеря ущелья Ала-Арча. Маршрут не самый простой, но очень красивый. К восхождению рекомендуется подготовиться. Позанимайтесь бегом или прогулками по обычным горным маршрутам прежде, чем отправиться на эту вершину.

Пик Агитаторов

Высота 4 тысячи 50 метров над уровнем моря.


Его также называют пиком Святой Екатерины. Очередная вершина Кыргызского хребта в ущелье Ала-Арча. Второе название она получила несколько лет назад, когда по проекту российско-кыргызской группы альпинистов на ней были установлены металлические поклонные кресты.
Путь к пику лежит через лес и по руслу реки Адыгене к подножью пика Адыгене, последний рубеж проходит через стык нескольких горных хребтов из-за этого часто там сильный ветер, уже
снизу в солнечную погоду вы увидите блики от крестов наверху, которые будут манить вас и придавать силы для штурма последних километров.

Пик Учитель

Высота 4 тысячи 530 метров над уровнем моря.

Тропами этой вершины прошли все знаменитые альпинисты СССР и Кыргызстана, самая высокая и технически доступная точка начинающего альпиниста, двери в мир высоких гор.
На пик есть две тропы: одна из них для начинающих. Восхождение зачастую занимает два дня. Можно не спеша подняться до хижины Рацека (стоянка альпинистов), переночевать и на следующий день рано утром отправиться покорять вершину. По пути вы сможете полюбоваться водопадами и ледниками, проверите себя на выносливость. С высоты перед вами откроется панорама на большинство категорийных вершин Кыргызского хребта.

Важно!

Для похода на эти пять горных вершин не требуется особого снаряжения и экипировки за исключением удобной горной обуви и трекинговых палочек. Но в одиночку отправляться на них не рекомендуется. Возьмите опытного гида или человека, который уже бывал на пиках. Можно также воспользоваться услугами столичных турфирм, которые каждые выходные устраивают выезды и групповые походы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/224675/
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