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Экономика

Кабмин получит кредит под 1 процент, а фермерам займы выдадут под 8 процентов

Азиатский банк развития предоставит Кыргызстану $40 миллионов (половина — кредит, вторая — грант) на реализацию проекта «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве». Соглашение рассмотрел комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По условиям соглашения кабмин должен софинансировать проект и выделить на его реализацию $850 тысяч.

$36 миллионов из кредитных и грантовых средств пойдут на кредитование агробизнеса. Торгово-логистические центры, владельцы складов, первичные переработчики, заготовители, агрегаторы, логистические компании, другие субъекты производственно-сбытовых цепочек плодоовощеводства смогут получить кредиты до $5 миллионов на 10 лет под 8 процентов годовых.

При этом Минфин получит средства на 32 года под 1 процент в течении 8-летнего льготного периода, а после под 1,5-процентной ставке. Комбанкам раздадут эти деньги под 3 процента годовых.

Отметим, пока только ОАО «Айыл Банк» прошло проверку Азиатского банка развития и может участвовать в данном проекте.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что оставшиеся $4 миллиона направят на управление проектом, обучение и поддержку 500 фермеров, 40 процентов из которых должны быть женщины. В рамках проекта также обучат сотрудников банков новым видам финансовых продуктов и устойчивым методам финансирования сельского хозяйства (по запросу банков) в течение пяти лет.

Завершится проект в 2028 году.

На вопрос депутата Кубанычбека Самакова, почему кабмин получает кредит под 1 процент годовых, а конечные потребители, то есть фермеры и переработчики, получают займы под 8 процентов, заместитель министра финансов Руслан Татиков пояснил, что государство раздаст деньги банкам под 3 процента, так как деньги планируют направить на обслуживание внешнего долга.

Мы получаем в долларах и возвращать будем в долларах. Между тем мы доллары конвертируем в сомы. Есть девальвация. Ее размер сейчас от 5 до 7 процентов.

Руслан Татиков

На вопрос, почему банки заработают на кредитах 5 процентов, Руслан Татиков ответил, что расходы «Айыл Банка» на заработные платы и прочие операционные расходы составляют 3,5 процента, 1,5 процента — это резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков.

У «Айыл Банка» очень разветвленная система. Во всех айыльных аймаках есть филиалы. Такого количества филиалов нет у других комбанков.

Руслан Татиков

Депутатам на заседании пояснили, что сократить процент, который получат банки, невозможно.

В итоге законопроект принят комитетом во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293341/
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