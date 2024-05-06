Скотокрада в милицейской форме и с пистолетом задержали в Токтогуле

В Токтогуле правоохранители задержали лжемилиционера по подозрению в скотокрадстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абалской области.

С 25 апреля по 3 мая в Токтогульском районе украли пять коров и лошадь. Ущерб составил 300 тысяч сомов. Факт зарегистрирован по статье «Скотокрадство» УК КР.

«Оперативники токтогульской милиции установили подозреваемого, который в милицейской форме представлялся сотрудником Первомайского РУВД Бишкека, втирался в доверие граждан и продавал украденную им ранее скотину. Подозреваемым оказался 30-летний житель Токтогульского района», — говорится в сообщении.

Во время задержания он был одет в милицейскую форму, у него был пистолет.

Подозреваемого водворили в СИЗО на месяц. Следствие продолжается.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев рассказал 24.kg, что задержанный не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.