17:49
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Происшествия

Скотокрада в милицейской форме и с пистолетом задержали в Токтогуле

В Токтогуле правоохранители задержали лжемилиционера по подозрению в скотокрадстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абалской области.

С 25 апреля по 3 мая в Токтогульском районе украли пять коров и лошадь. Ущерб составил 300 тысяч сомов. Факт зарегистрирован по статье «Скотокрадство» УК КР.

«Оперативники токтогульской милиции установили подозреваемого, который в милицейской форме представлялся сотрудником Первомайского РУВД Бишкека, втирался в доверие граждан и продавал украденную им ранее скотину. Подозреваемым оказался 30-летний житель Токтогульского района», — говорится в сообщении.

Во время задержания он был одет в милицейскую форму, у него был пистолет.

Подозреваемого водворили в СИЗО на месяц. Следствие продолжается.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев рассказал 24.kg, что задержанный не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293331/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле задержали скотокрада. Его искали 17 лет
В Сокулуке пастух обманом завладел крупным рогатым скотом на 250 тысяч сомов
Статью о скотокрадстве вернули в Уголовный кодекс. Президент подписал закон
В Кыргызстане проходят рейды по профилактике кражи скота
Лжемилиционеры шантажом вымогали у кыргызстанки 300 тысяч сомов
Замгенпрокурора против введения в Уголовный кодекс статьи о скотокрадстве
Депутат объяснил, почему нужно ужесточить наказание за скотокрадство
В Жайылском районе задержаны подозреваемые в скотокрадстве
Угнал больше ста овец и корову. В Жайылском районе задержан скотокрад
Депутат предлагает лишать свободы за кражу скота на 10 лет
Популярные новости
Трагедия в&nbsp;Сузаке. Грузовик сбил 29&nbsp;школьников, 7&nbsp;&mdash; в&nbsp;реанимации Трагедия в Сузаке. Грузовик сбил 29 школьников, 7 — в реанимации
Задержан водитель, сбивший школьников в&nbsp;Сузаке. Пострадавших стало больше Задержан водитель, сбивший школьников в Сузаке. Пострадавших стало больше
Несчастный случай со&nbsp;школьниками в&nbsp;Сузаке&nbsp;&mdash; подробности от&nbsp;милиции Несчастный случай со школьниками в Сузаке — подробности от милиции
Трехлетняя девочка ночевала в&nbsp;собачьей конуре. Задержан отчим ребенка Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
6 мая, понедельник
17:45
Денег на операцию не собираем. Родственники избитой девочки сделали заявление Денег на операцию не собираем. Родственники избитой дев...
17:21
«Бессмертный полк» в КР. Координаторы официальных бумаг о запрете не получали
17:06
Скотокрада в милицейской форме и с пистолетом задержали в Токтогуле
16:48
В Кыргызстане снимут детективный сериал
16:08
Патроны и ружье изъяли у браконьера на Иссык-Куле