В Кыргызстане снимут детективный сериал

Сериал «Тайган, Туйгун» снимут в Кыргызстане. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурс на приобретение услуги по организации и производству художественного сериала на основе утвержденного литературного сценария объявило госучреждение «Творческое производственное объединение «Кыргызсериал» департамента кинематографии при Минкультуры. На эти цели оно планирует потратить 17 миллионов 881 тысячу 817,8 сома.

Отмечается, что всего должно быть 14 серий по 40 минут. Жанр сериала — детектив. Работы должны быть выполнены до 30 ноября.