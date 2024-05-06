Нужны ли троллейбусы Бишкеку? Опрос 24.kg

Инициатива по защите троллейбусов сообщила, что этот вид транспорта находится под угрозой замены электробусами. На запрос в мэрии Бишкека ответили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в города Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации».

Активисты считают, что замена троллейбусов автобусами — это плохо, так как вместо существующей сети экологичного общественного транспорта могут появиться пять маршрутов электробусов, которые просто повторят маршруты троллейбусов. Создана петиция по сохранению бишкекских троллейбусов.

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Лидер фракции социал-демократов в столичном горкенеше Кадырбек Атамбаев считает, что троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать. Он подчеркивает, что электробусы обойдутся намного дороже бюджету города: на $50 миллионов закупают 100-120 электробусов вместе с зарядными станциями, тогда как в 2017 году за 7 миллионов евро приобрели 52 троллейбуса, «а это практически четырехкратная разница в цене с закупленными электробусами».

Кроме того, эксплуатация аккумуляторных батарей в резко континентальном климате, особенно зимой, сильно снижает их эффективность.

По его мнению, ликвидация троллейбусной системы означала бы не только потерю удобного и доступного способа передвижения, но и утрату значимой части культурного наследия Бишкека, которое напоминает нам о важных исторических этапах развития города.

Редакция 24.kg решила узнать мнение читателей, нужны ли Бишкеку троллейбусы?