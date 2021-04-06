Получат ли паломники вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава

Паломники смогут привиться от коронавируса, если в Кыргызстане будет достаточно вакцины. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он напомнил, что в приоритете медики, учителя, пограничники, а также лица с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

«В настоящее время ведутся переговоры, вакцины будет больше. И тогда каждый доброволец сможет получить прививку. Договоренность с Россией по «Спутнику V» есть. Составили программу на 1 миллион доз», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что совершить малый хадж в Саудовскую Аравию смогут только те, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.

В 2020 году Саудовская Аравия отменила хадж в связи с пандемией.

В Кыргызстане пока используют только китайскую вакцину. 150 тысяч доз хватит на 75 тысяч человек. На сегодня привито около 700 человек.