Кампания против полиомиелита стартует в Кыргызстане с 19 апреля. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, по стране провели обучающие семинары для медработников, повысили их эпиднастороженность. «По Баткену запустили мобильные бригады, чтобы ни одного непривитого не осталось. Это наверстывающая иммунизация», — сказала Гульбара Ишенапысова.

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Ранее ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане. В КР ситуация стабильная.

Полиомиелит — высококонтагиозное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Буквально за считанные часы оно может вызвать полный паралич. По данным ВОЗ, около 5-10 процентов больных с паралитической формой полиомиелита умирают из-за развития паралича дыхательных мышц. В основном заболевают дети в возрасте до пяти лет. Проведенная несколько раз вакцинация от полиомиелита может защитить ребенка на всю жизнь.

Кыргызстан получил статус страны, свободной от полиомиелита, в 2002 году.