Общество

В Кыргызстане снижается охват профпрививками детей против полиомиелита

В Кыргызстане за период с 2020-го по 2024-й отмечается незначительное снижение охвата профилактическими прививками детей против полиомиелита. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

По его данным, республика продолжает активную работу по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита. Особое внимание уделяется проведению плановой и наверстывающей иммунизации, контролю за качеством холодовой цепи и повышению осведомленности населения о важности прививок. Тем не менее последние данные показывают тревожную тенденцию.

Для обеспечения коллективного иммунитета и предотвращения возможного завоза или повторного распространения полиовируса уровень охвата вакцинацией против полиомиелита должен составлять не менее 95 процентов. В настоящее время наблюдается снижение показателей иммунизации по стране ниже рекомендуемого уровня, что повышает риск возникновения заболеваний.

Полиомиелит — заболевание, которое может привести к пожизненному параличу и даже смерти.

Медики призывают получать все необходимые дозы вакцин против полиомиелита в соответствии с календарем профилактических прививок Кыргызской Республики.
