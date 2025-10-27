В Кыргызстане снижается охват профпрививками детей против полиомиелита

В Кыргызстане за период с 2020-го по 2024-й отмечается незначительное снижение охвата профилактическими прививками детей против полиомиелита. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.
По его данным, республика продолжает активную работу по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита. Особое внимание уделяется проведению плановой и наверстывающей иммунизации, контролю за качеством холодовой цепи и повышению осведомленности населения о важности прививок. Тем не менее последние данные показывают тревожную тенденцию.
Для обеспечения коллективного иммунитета и предотвращения возможного завоза или повторного распространения полиовируса уровень охвата вакцинацией против полиомиелита должен составлять не менее 95 процентов. В настоящее время наблюдается снижение показателей иммунизации по стране ниже рекомендуемого уровня, что повышает риск возникновения заболеваний.
Медики призывают получать все необходимые дозы вакцин против полиомиелита в соответствии с календарем профилактических прививок Кыргызской Республики.