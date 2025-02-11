Заражение коклюшем в Кыргызстане идет на спад. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По данным на 31 января 2025 года, зарегистрировано 32 случая коклюша, из них 30 — в Бишкеке, 1 — в Чуйской области и 1 — в Нарынской.

По возрастному составу: до года зарегистрировано 13 случаев (40,6 процента), 1-4 года — 14 случаев (43,7 процента), 5-9 лет — 4 случая (12,5 процента), 15-19 лет — 1 случай (3,1 процента).

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«Большое число зарегистрированных больных в столице связано с увеличением числа отказников от профилактических прививок, в том числе по религиозным причинам, а также из-за недоверия вакцинации», — отметили в РЦИ.

Специалисты пояснили, что коклюш представляет собой высококонтагиозную респираторную инфекцию, вызываемую бактерией Bordetella pertussis. Болезнь передается воздушно-капельным путем, в первые две недели проявляются симптомы легкой простуды. Осложнения коклюша связаны с присоединением вторичной инфекции. Самыми частыми осложнениями являются бронхит, пневмония и плеврит. У больного происходит поражение сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

«Лучший способ предотвратить коклюш — это иммунизация. Первую прививку от коклюша в составе комплексной вакцины (АКДС-ВГВ-ХИБ) делают ребенку в 2 месяца, затем в 3,5 и 5 месяцев. Вакцинация проводится бесплатно в центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерско-акушерских пунктах. Эти прививки защищают не только ребенка, но и окружающих от тяжелых и непредсказуемых последствий опасной инфекции», — подчеркнули в РЦИ.

По данным центра, в 2024 году по республике зарегистрировано 3 тысячи случаев коклюша, в 2023-м — 1 тысяча 945.