19:14
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Общество

Заражение коклюшем в Кыргызстане идет на спад

Заражение коклюшем в Кыргызстане идет на спад. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По данным на 31 января 2025 года, зарегистрировано 32 случая коклюша, из них 30 — в Бишкеке, 1 — в Чуйской области и 1 — в Нарынской.

По возрастному составу: до года зарегистрировано 13 случаев (40,6 процента), 1-4 года — 14 случаев (43,7 процента), 5-9 лет — 4 случая (12,5 процента), 15-19 лет — 1 случай (3,1 процента).

Читайте по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

«Большое число зарегистрированных больных в столице связано с увеличением числа отказников от профилактических прививок, в том числе по религиозным причинам, а также из-за недоверия вакцинации», — отметили в РЦИ.

Специалисты пояснили, что коклюш представляет собой высококонтагиозную респираторную инфекцию, вызываемую бактерией Bordetella pertussis. Болезнь передается воздушно-капельным путем, в первые две недели проявляются симптомы легкой простуды. Осложнения коклюша связаны с присоединением вторичной инфекции. Самыми частыми осложнениями являются бронхит, пневмония и плеврит. У больного происходит поражение сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

«Лучший способ предотвратить коклюш — это иммунизация. Первую прививку от коклюша в составе комплексной вакцины (АКДС-ВГВ-ХИБ) делают ребенку в 2 месяца, затем в 3,5 и 5 месяцев. Вакцинация проводится бесплатно в центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерско-акушерских пунктах. Эти прививки защищают не только ребенка, но и окружающих от тяжелых и непредсказуемых последствий опасной инфекции», — подчеркнули в РЦИ.

По данным центра, в 2024 году по республике зарегистрировано 3 тысячи случаев коклюша, в 2023-м — 1 тысяча 945.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319613/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Более чем в два раза выросла заболеваемость коклюшем в Кыргызстане
Огромная очередь и духота. Бишкекчане пожаловались на условия вакцинации
Вспышка кори пошла в Кыргызстане на спад
Ситуация по коклюшу в Кыргызстане остается неблагополучной
В Кыргызстане репетиторов, парикмахеров и врачей хотят обязать делать прививки
Прививка против ВПЧ в Кыргызстане теперь однократная
В Кыргызстане запущена Европейская неделя иммунизации
Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок
Дифтерия не за горами. Медики призывают своевременно вакцинировать детей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Платные услуги, повышение сооплаты&nbsp;&mdash; новый глава Минздрава о&nbsp;работе больниц Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц
Выросшие в&nbsp;пять раз тарифы на&nbsp;отопление. Жители Беловодского требуют их&nbsp;изменить Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
11 февраля, вторник
19:14
Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки ино...
19:01
Предприниматели Кыргызстана получили 8,5 миллиарда беспроцентных кредитов
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 февраля. Что показывают датчики
18:27
Вымогательство, пытки и изнасилование. Уволен ряд милицейских чиновников
18:13
В Жогорку Кенеше раскритиковали работу центра климатического финансирования