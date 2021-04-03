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Общество
Сюжет: COVID-19

Смерть сотрудника МИД. Временно отстранены от работы директор НЦОМиД и главврач

Минздрав создал комиссию по факту смерти сотрудника МИД Бахтияра Шакирова. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

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По его данным, на время расследования от должности отстранили директора Национального центра охраны материнства и детства, главврача, заведующую Лор-отделением и медсестру. К ним примут меры вплоть до дисциплинарного взыскания.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.

По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он якобы прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.

Погибший был не женат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188672/
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