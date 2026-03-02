21:43
В Наццентре охраны материнства и детства начали оказывать паллиативную помощь

В отделении детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) запущена паллиативная помощь. Об этом сообщил заведующий отделением Султан Стамбеков.

По его словам, благодаря поддержке руководства больницы выделены две отдельные палаты, где теперь предоставляют помощь детям, особенно нуждающимся в заботе, контроле симптомов и достойном качестве жизни.

При поддержке спонсоров и благотворительного фонда «Верим в чудо» палаты дополнительно оснастили всем необходимым для комфорта пациентов и их родителей.

«Это не просто помещения — это пространство, где ребенок может быть в безопасности, без боли, рядом с семьей. Паллиативная помощь — это важная и неотъемлемая часть современной медицины. Это про контроль боли и симптомов, психологическую поддержку, уважение к каждому пациенту. Это про человечность. Благодарим всех, кто поддержал этот шаг», — написал Султан Стамбеков на своей странице в Facebook.
