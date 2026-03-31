Более 1 тысячи новорожденных прошло через отделение патологии НЦОМиД за год

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) рассказали о работе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.

Оно функционирует с января 1997 года и является одним из ведущих специализированных подразделений, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и недоношенным детям первого месяца жизни со всех регионов Кыргызстана. В отделении созданы условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи, включая использование современного оборудования и работу подготовленных специалистов, что позволяет выхаживать пациентов с различной степенью тяжести состояния, в том числе критических.

По данным за 2025 год, через отделение прошло более 1 тысячи новорожденных. Структура пациентов по регионам демонстрирует, что около 50 процентов составляют дети из Чуйской области, 25 процентов — из города Бишкека и еще 25 процентов — из других регионов страны. Основной поток пациентов формируется за счет направлений из других организаций здравоохранения (60 процентов), а также самонаправлений (24 процента).

Средняя продолжительность пребывания новорожденных в отделении составляет 10,2 дня, при этом занятость коечного фонда достигает 90 процентов, что свидетельствует о высокой потребности в специализированной неонатальной помощи.

Наиболее частыми причинами госпитализации являются инфекции, специфичные для перинатального периода, неонатальные желтухи, пневмонии, неонатальный сепсис и различные формы энцефалопатий.

При этом в последние годы наблюдается положительная тенденция к снижению уровня неонатального сепсиса, инфекций перинатального периода и геморрагической болезни новорожденных, что отражает повышение качества медицинской помощи на этапе беременности, родов и раннего неонатального периода.

Несмотря на достигнутые успехи, основными причинами неонатальной смертности остаются сепсис и критические врожденные пороки сердца. Особую группу риска составляют глубоко недоношенные дети с гестационным возрастом менее 28-33 недель, на долю которых приходится до 85,7 процента всех летальных исходов среди недоношенных. Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования интенсивной терапии, включая респираторную поддержку, нутритивное обеспечение и антибактериальную терапию.

Важными направлениями развития остаются планирование семьи, профилактика врожденных и наследственных заболеваний, контроль инфекций, а также совершенствование маршрутизации новорожденных.

Особое внимание уделяется качеству транспортировки детей из регионов и усилению взаимодействия с районными организациями здравоохранения и службой родовспоможения города Бишкека.

Помимо лечебной деятельности, врачи отделения активно занимаются научной и образовательной работой: сотрудничают с международными организациями, участвуют в привлечении инвестиций, разрабатывают клинические протоколы, проводят выездные обучающие семинары в регионах, выступают в средствах массовой информации и ежегодно организуют мероприятия, посвященные Международному дню недоношенных детей.