Общество

В НЦОМиД внедряют современный метод ранней диагностики заболеваний ЖКТ

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) продолжают внедрять современные высокотехнологичные методы диагностики. Очередное эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС) провели с участием заместителя министра здравоохранения КР Бакытбека Кадыралиева.

Что такое эндоскопическое ультразвуковое исследование?

Это высокоинформативный метод, сочетающий возможности эндоскопии и ультразвука. Технология позволяет детально оценивать состояние стенок желудочно-кишечного тракта и окружающих тканей, выявлять новообразования на ранних стадиях, что имеет ключевое значение для своевременной диагностики онкологических заболеваний.

По данным пресс-центра Минздрава, в ходе обследования 53-летнего пациента в нижней трети пищевода выявлено подслизистое образование. Проведенное ЭУС показало, что образование носит кистозный доброкачественный характер и не представляет угрозы. Онкологическая патология исключена.

Пациенту рекомендовано динамическое наблюдение. При необходимости в дальнейшем возможно проведение малоинвазивного эндоскопического удаления без хирургических разрезов.
