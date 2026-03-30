В НЦОМиД внедряют современный метод ранней диагностики заболеваний ЖКТ

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) продолжают внедрять современные высокотехнологичные методы диагностики. Очередное эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС) провели с участием заместителя министра здравоохранения КР Бакытбека Кадыралиева.
Что такое эндоскопическое ультразвуковое исследование?
Это высокоинформативный метод, сочетающий возможности эндоскопии и ультразвука. Технология позволяет детально оценивать состояние стенок желудочно-кишечного тракта и окружающих тканей, выявлять новообразования на ранних стадиях, что имеет ключевое значение для своевременной диагностики онкологических заболеваний.
Пациенту рекомендовано динамическое наблюдение. При необходимости в дальнейшем возможно проведение малоинвазивного эндоскопического удаления без хирургических разрезов.