Третья волна COVID-19. Вакцины нет, но вы держитесь

В Кыргызстане, судя по статистике новых случаев заражения, набирает обороты третья волна коронавируса. Жители страны переживают, как бы власти вновь не ввели карантин, как это было в марте 2020 года. Облегчить ситуацию могла бы массовая вакцинация населения. Но пока в Кыргызстан прибыла только минимальная партия китайской вакцины, а сроки поставок российского Sputnik-V до сих пор неизвестны.

150 тысяч доз из 4 миллионов

Кыргызстану нужно получить 3,5-4 миллиона доз вакцины от коронавируса, чтобы достигнуть 70 процентов коллективной иммунизации.

Больше полугода власти страны обещают, что вот-вот в республику привезут первые партии вакцины и начнется вакцинация.

Республика запросила вакцины практически у всех, кто их сейчас производит: Китай, Россия, альянсы GAVI и COVAX.

Кроме того, мы ведем переговоры с международными финансовыми институтами о выделении средств для закупки вакцин. Правда, ощутимыми результатами похвастать мы не можем.

Читайте по теме COVID-19. Почему нужно сделать прививку

От вакцины Pfizer Кыргызстан отказался, потому что в стране нет условий для ее транспортировки.

Ждали вакцину AstraZeneca, но в соседний Узбекистан первая партия прибыла почему-то раньше. Мы же приостановили переговоры из-за возникших в Европе осложнений после вакцинации. А ВОЗ тем временем рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca.

На сегодня в Кыргызстан поступили только 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, которых хватит всего для 75 тысяч человек.

Российская сторона также пообещала начать поставки Sputnik-V в ближайшее время. Кыргызстан уже стоит в очереди. На переговорах президентов КР и РФ было озвучено, что 500 тысяч доз полностью поступят до мая. Прошел почти месяц, а никаких сообщений о том, когда ждать вакцину, так и нет.

«Мы должны соблюсти все процедуры. Недавно вакцина прошла у нас регистрацию, сейчас юристы работают над остальной документацией. Как только все процессы будут завершены, будет поставка», — ранее заявлял министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Вакцины стали искать поздно

Эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова отмечает, что Кыргызстан начал с большим запозданием активный поиск вакцин от COVID-19 для предотвращения распространения инфекции. Это стало возможным лишь после отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

«Оценка создавшейся ситуации демонстрирует, что стратегическое видение и политическая поддержка чрезвычайно важны для обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения», — подчеркивает Нинель Кадырова.

Она обращает внимание на то, что поступившей от Китая вакцины Sinopharm и ожидаемой в рамках COVAX вакцины AstraZeneca/ Covishield (первый транш — 432 тысячи доз) будет недостаточно для создания популяционного иммунитета. Достигнута договоренность о поставке 500 тысяч доз вакцины Sputnik-V из России. Но и этого мало.

Всех вместе взятых вакцин хватит на охват вакцинацией только 17,6 процента взрослого населения.

«Кыргызстану, наряду с ожиданием вакцин, необходимо все-таки готовиться к новой волне распространения инфекции и подготовить первичное здравоохранение, обучить, оснастить всеми необходимыми клиническими протоколами, средствами индивидуальной защиты, мобильными средствами коммуникаций, а также в срочном порядке завершить строительство инфекционных больниц в Оше и Нарыне», — заключила эксперт.

Вакцины нет и сроков тоже

В аппарате правительства 24.kg сообщили, что кабмин Кыргызстана продолжает вести переговоры с правительством Российской Федерации по вопросу поставки российской вакцины Sputnik-V. Минздрав тем временем ведет переговоры по получению на безвозмездной основе вакцины от COVID-19 по механизму COVAX.

В правительстве не могут назвать даже примерных сроков, когда в Кыргызстан начнут поставлять первые партии Sputnik-V.

При этом кабмин обещает, что вакцинацию населения все же начнут в ближайшее время китайской SinoPfarm. Согласно алгоритму, первыми прививки получат медики, социальные работники, представители правоохранительных и силовых структур, образовательных учреждений, а также граждане, входящие в группу риска. В том числе и пожилые граждане.

В самом Министерстве здравоохранения нам так и не удалось получить ответа на вопрос, почему же вакцину из России до сих пор так и не привезли. Сначала чиновники обещали начать вакцинацию в феврале — начале марта. Сейчас называется дата 29 марта. Но прививать будут только ограниченное число людей.

Уже освободили от занимаемых должностей двух заместителей министра здравоохранения — Мадамина Каратаева и Нурболота Усенбаева. Последний, в том числе, отвечал за вопросы по организации поставок вакцин.

Неизвестно, на какое время процесс притормозится теперь уже из-за кадровой чехарды в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Кыргызстанцам остается только ждать, когда же власти все-таки пошевелятся и привезут в страну нужное количество вакцин. А еще надеяться, что третья волна будет не такой серьезной и страшной, как «черный» июль.