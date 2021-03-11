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Общество
Сюжет: COVID-19

Ровно год назад ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией

Сегодня исполнился ровно год, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.

11 марта 2020 года гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что инфекция выходит за пределы одной страны и представляет угрозу для всего мира.

«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — сказал он тогда.

Отметим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 117,9 миллиона человек, выздоровели свыше 66,8 миллиона, умерли свыше 2,6 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186118/
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