Кыргызстан ратифицировал соглашение с Всемирным банком по борьбе с пандемиями

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития по финансированию проекта в сфере здравоохранения.

Речь идет о проекте в рамках программы «Единое здоровье» — первой фазе инициативы по предотвращению пандемий, повышению устойчивости продовольственных систем и защите экосистем в Центральной Азии.

Соглашение и грантовый договор подписаны 11 июля 2025 года в Бишкеке.

Согласно закону, Министерству финансов поручено уведомить международные финансовые институты о выполнении всех внутренних процедур для вступления соглашений в силу.

Проект реализуется при поддержке трастового фонда по предотвращению пандемий, администрируемого структурами Всемирного банка.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.