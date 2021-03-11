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Общество

Скандал в Оперном. Российские артисты не имеют претензий к организаторам

Несмотря на частичный срыв балета «Лебединое озеро», российские артисты не предъявляли претензий к организаторам. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель ОФ «Радужка» Сагида Джумабекова.

По ее словам, местные артисты, отказавшись от выступления с российскими перед началом балета, нанесли оскорбление гостям.

«Но артисты театра молодые. Думаю, они стали орудием в чьих-то руках, как и мы. Надеюсь, что русские артисты поймут, что это была молодежь. Зарубежные артисты нам не предъявляли никаких претензий. Наоборот, они нас поддерживают сейчас, интересуются и следят за развитием событий. Они сказали, что мы выдержали все условия договора», — рассказала Сагида Джумабекова.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель театра Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186115/
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