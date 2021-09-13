Театр оперы и балета не исчезнет. Руководство опровергает слова бывших артистов

Заявление бывших артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева о том, что театр исчезнет, не соответствует действительности. Об этом на пресс-конференции сообщило руководство театра.

По их словам, текучка кадров идет с 1990 года: артисты увольняются, но на их место приходят молодые кадры.

«Покидают раз в год с осени до весны, уезжают, потом возвращаются. 13 артистов балета ушли, мы ждали их примерно две недели. Но они не вернулись. Атабек Садыркулов, сын Досмата Садыркулова, уехал в Астрахань с супругой», — сказал художественный руководитель театра Искендер Сартбаев.

Руководство Оперного заверяет, что оттока кадров нет, коллектив пополняется молодыми артистами.

«Сейчас пришло очень много учеников с Бишкекского хореографического училища. Бывшие сотрудники говорят, что после их массового ухода театр исчезнет. Это ложь. Такого нет и не будет. 25 сентября приглашаю всех в театр, чтобы посмотреть, как молодежь вливается в творческий процесс», — заключил главный балетмейстер Акан Нуртазин.

Отметим, сегодня артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пожаловались на давление и гонения со стороны руководства. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию.

Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.