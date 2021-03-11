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Общество

Скандал в Оперном. В театре рассказали, как собирались потратить деньги

Руководство Оперного театра собиралось купить обувь, одежду и инструменты артистам на деньги, вырученные от коммерческого концерта. Об этом на пресс-конференции заявил главный балетмейстер театра Акан Нуртазин.

По его словам, незадолго до концерта директор театра пригласил к себе балетмейстера.

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«Во время карантина театр не работал, спектакли не давали. Однако, несмотря на это, весь период карантина артисты получали зарплату в полном объеме, хотя и не выступали. Перед скандальным срывом концерта руководитель театра сказал, чтобы мы пригласили фонд (ОФ «Радужка»), который занимается организацией выступлений, чтобы хоть как-то заработать. На вырученные деньги мы планировали купить женщинам обувь. Потому что нашим артистам сейчас не в чем танцевать. Еще хотели купить одежду, смычки для оркестра и много чего еще. Только для этого и проводилась работа», — сказал Акан Нуртазин.

Он добавил, что артисты часто жалуются на нехватку денег.

Напомним, местная труппа Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186100/
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