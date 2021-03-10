Садыр Жапаров недостоин Нобелевской премии. Итоги опроса 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, что президент Садыр Жапаров недостоин Нобелевской премии. Таковы результаты опроса.

Отметим, ранее сторонники главы государства предложили выдвинуть его кандидатуру на международную награду. Инициатором выступил член партии «Мекенчил», экс-депутат Жогорку Кенеша Номанжан Аркабаев.

По его словам, Садыр Жапаров 15 лет ведет борьбу за законность в стране и защиту прав человека, несмотря на гонения и жизненные трудности.

24.kg решило провести опрос, достоин ли президент Нобелевской премии.

Как показали итоги, только 6 процентов респондентов, это 231 человек, ответили, что президент достоин престижной награды. 29 процентов, или 1 тысяча 50 читателей, считают, что пока рано об этом говорить, время покажет. 1 процент, 50 человек, участвовавших в опросе, признались, что им все равно.

Больше половины, 62 процента, или 2 тысячи 181 человек, ответили, что Садыр Жапаров недостоин Нобелевской премии.